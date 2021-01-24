В Мариуполе почтили память погибших во время обстрела российскими оккупантами

Сегодня в Мариуполе чтят память погибших во время обстрела микрорайона "Восточный" 24 января 2015 года.

У памятного знака "Погибшим в необъявленной войне" состоялась панихида. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

В 9:15 - время, когда произошел обстрел, в память о погибших прозвучали электросирены.

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"31 смерти, 117 раненых и разрушена инфраструктура - последствия тех страшных 30 секунд. Жизнь города разделилось на "до" и "после". Эта боль невозможно передать словами. Но этот день навсегда объединил каждого мариупольца.

Мы осознали - самое ценное и хрупкое, что у нас есть - человеческую жизнь. Сегодня важно не забывать эту трагедию. Каждый из нас должен делать все, чтобы она никогда не повторилась", - отметил во время мероприятия мэр города Вадим Бойченко.

Шесть лет назад, 24 января 2015 года, террористы обстреляли из "Градов" мирный квартал Мариуполя "Восточный". В результате массированного обстрела погиб 31 человек (в том числе и два ребенка), еще 117 получили ранения. Попадание снарядов были зафиксированы на улицах Олимпийской, Киевской, между школами № 5 и № 69, также снаряды взорвались в непосредственной близости от рынков "Денис" и "Киевский". Люди начали покидать районы, попавшие под обстрел. Были организованы автобусные спецрейсы по доставке людей в центральную часть города. Полностью и частично было разрушено более 200 домов. Этот обстрел стал самым масштабным с начала проведения АТО/ООС.