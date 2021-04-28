В мае Украина получит миллион доз вакцин от Pfizer - МОЗ

В Украине скоро будет миллион доз новых вакцин. Фото: Reuters

Украина ожидает получить в мае почти 1 млн доз вакцины Pfizer.

"Мы ожидаем Pfizer из двух источников. Первое - это COVAX - 473 тыс. доз. Мы имеем официальное подтверждение от COVAX, что это будет в сроках от 17 до 18 мая. Также в мае мы ожидаем уже по прямому контракту от компании Pfizer получить где-то также в 500 тыс. доз. Будет использоваться согласно плану вакцинации в категориях групп риска для людей, которые старше 60 лет, или людей, которые имеют сопутствующие заболевания", - министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов.

Министр рассказал, когда ждать новой поставки китайской вакцины CoronaVac.

"Кстати, мы сегодня получили подтверждение, в том числе от посла Китая в Украине, что следующие 500 тыс. доз вакцины должны прибыть в Украину до 30 апреля" - сказал он.

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Киев получил более 35 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Препарат предназначен для прививки лиц старше 65 лет и граждан из целевых групп предыдущих этапов вакцинации.