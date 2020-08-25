В Луганской области погиб старший лейтенант

21 августа в зоне проведения операции Объединенных сил на Луганщине погиб старший лейтенант Владимир Рудик.
По результатам предварительной служебной проверки, боец скончался в результате неосторожного обращения с оружием, сообщает ОО "Теребовлянская башня" в Facebook.
"Сегодня, в День Флага Украины, провели в последний путь погибшего героя-земляка – старшего лейтенанта Владимира Рудика из Золотников", - сказано в сообщении.
Рудик, 1989 года рождения, был мобилизован в апреле 2015 года. На войне прошел боевой путь от солдата до старшего лейтенанта.
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13 августа в районе поселка Водяное Ясиноватского района Донецкой обл. от ранений, несовместимых с жизнью, полученных при подрыве на неизвестном взрывном устройстве погиб Сергей Похович. У него остались отец и двое детей, которые сейчас служат в ВСУ.
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