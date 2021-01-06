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среда, 06 января 2021 21:22

В Луганске взорвали дом главы "народной милиции ЛНР"

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  Взрыв произошел ночью 6 января. Фото: glavcom.ua
Взрыв произошел ночью 6 января. Фото: glavcom.ua

В одном из домов в оккупированном Луганске, где проживает руководитель "народной милиции ЛНР" Ян Лещенко, прогремел мощный взрыв.

В результате происшествия пострадала квартира, в ней выбиты окна. Место происшествия оцепили представители "комендатуры" оккупантов и местные силовики, сообщает Главком.

Взрыв на третьем этаже дома по адресу 50 лет Октября произошел около часа ночи 6 января. Факт инцидента подтвердило издание "Луганский информационный Центр" - так называемое "государственное информационное агентство ЛНР".

 

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О причине взрыва и пострадавших не сообщается.

Несколько анонимных Telegram-каналов сообщили о покушении на Лещенко. По их данным, в результате взрыва глава "народной милиции ЛНР" серьезно пострадал, его госпитализировали.

В Донецкой области 16-летний парень пострадал от взрыва гранаты. Парень пытался ее распилить.

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