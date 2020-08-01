В Луцке и Тернополе поезда не будут останавливаться

Поезда дальнего следования С 3 августа временно останавливаться в Луцке и Тернополе.
Эти города попали в "красную" зону по уровню распространения COVID-19, а там запрещается работа общественного транспорта, сообщает Укрзализныця.
Ограничение касается таких поездов:
• №41 / 42 Днепр - Трускавец,
• №98 / 97 Ковель - Киев,
• №88 / 87 Ковель - Новоалексеевка,
• №12 / 11 Одесса - Львов,
• №81 / 82 Киев - Ужгород,
• №49 / 50 Киев - Трускавец,
• №136 / 135 Черновцы - Одесса,
• №108 / 107 Одесса - Ужгород,
• №110 / 109 Львов - Херсон,
• №86 / 85 Львов - Новоалексеевка,
• №715 / 716 Киев - Львов.
Пассажирам, которые должны были ехать в из Луцка или Тернополя, вернут полную стоимость билетов. Укрзализныця возобновит остановку на этих станциях после решений региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые тарифы и правила карантина: что изменится для украинцев в августе
По уровню распространения Коронавирусная заболевания Украины поделили на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону. К "красной" зоны, кроме Луцка и Тернополя, попал Кицманский район Черновицкой области. В этих регионах запрещается работа общественного транспорта; посещение учебных заведений; деятельность торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров. Исключение - продажа продуктов питания, горючего, средств гигиены, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма, пестициды и агрохимикаты. тому подобное. Также действуют запреты оранжевой зоны.
1 августа изменились правила проведения адаптивного карантина в Украине. Позволили ослаблять или усиливать не у областях, а в отдельных населенных пунктах в соответствии с ситуацией с заболеванием.
Комментарии