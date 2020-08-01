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суббота, 01 августа 2020 10:11

В Луцке и Тернополе поезда не будут останавливаться

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В Луцке и Тернополе поезда не будут останавливаться
Луцк и Тернополь попали в "красную" зону по уровню распространения COVID-19. Фото: pravda.com.

Поезда дальнего следования С 3 августа временно останавливаться в Луцке и Тернополе.

Эти города попали в "красную" зону по уровню распространения COVID-19, а там запрещается работа общественного транспорта, сообщает Укрзализныця.

Ограничение касается таких поездов:

• №41 / 42 Днепр - Трускавец,

• №98 / 97 Ковель - Киев,

• №88 / 87 Ковель - Новоалексеевка,

• №12 / 11 Одесса - Львов,

• №81 / 82 Киев - Ужгород,

• №49 / 50 Киев - Трускавец,

• №136 / 135 Черновцы - Одесса,

• №108 / 107 Одесса - Ужгород,

• №110 / 109 Львов - Херсон,

• №86 / 85 Львов - Новоалексеевка,

• №715 / 716 Киев - Львов.

Пассажирам, которые должны были ехать в из Луцка или Тернополя, вернут полную стоимость билетов. Укрзализныця возобновит остановку на этих станциях после решений региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям

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По уровню распространения Коронавирусная заболевания Украины поделили на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону. К "красной" зоны, кроме Луцка и Тернополя, попал Кицманский район Черновицкой области. В этих регионах запрещается работа общественного транспорта; посещение учебных заведений; деятельность торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров. Исключение - продажа продуктов питания, горючего, средств гигиены, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма, пестициды и агрохимикаты. тому подобное. Также действуют запреты оранжевой зоны.

1 августа изменились правила проведения адаптивного карантина в Украине. Позволили ослаблять или усиливать не у областях, а в отдельных населенных пунктах в соответствии с ситуацией с заболеванием.

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Дата
01
августа

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