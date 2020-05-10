В Литве разбился самолет, которым управлял мастер высшего пилотажа

В Литве 9 мая разбился самолет АН-2.
Погибли двое мужчин. Один из них был очень опытным пилотом. Причина трагедии выясняется, пишет Delfi.
Один из погибших - участник международных чемпионатов высшего пилотажа Дональдас Блейфертас.
В 2016 году он получил серебряный знак отличия мастера высшего пилотажа международного класса. Мужчина был и чемпионом соревнований по высшему пилотажу Литвы.
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Блейфертас летел с гражданином Италии. Мужчина приехал с подругой, которая ждала его на земле.
В Боливии разбился самолет, перевозивший образцы пациентов с подозрением на Covid-19.
Авиакатастрофа произошла в субботу, 2 мая, в департаменте Бени. Разбился самолет Военно-воздушных сил, который направлялся в город Санта-Крус. Погибли два пилота и четыре пассажира из Испании.
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