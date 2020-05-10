В Литве разбился самолет, которым управлял мастер высшего пилотажа

В Литве разбился самолет АН-2. Фото: Delfi

В Литве 9 мая разбился самолет АН-2.

Погибли двое мужчин. Один из них был очень опытным пилотом. Причина трагедии выясняется, пишет Delfi.

Один из погибших - участник международных чемпионатов высшего пилотажа Дональдас Блейфертас.

В 2016 году он получил серебряный знак отличия мастера высшего пилотажа международного класса. Мужчина был и чемпионом соревнований по высшему пилотажу Литвы.

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Блейфертас летел с гражданином Италии. Мужчина приехал с подругой, которая ждала его на земле.

В Боливии разбился самолет, перевозивший образцы пациентов с подозрением на Covid-19. Авиакатастрофа произошла в субботу, 2 мая, в департаменте Бени. Разбился самолет Военно-воздушных сил, который направлялся в город Санта-Крус. Погибли два пилота и четыре пассажира из Испании.