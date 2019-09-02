В лицее Богуна впервые будут учиться девушки

В Киевский военный лицей имени Богуна впервые в истории поступили на обучение девушки.
Во время праздничной линейки начальник лицея, Герой Украины генерал-майор Игорь Гордейчук рассказал, что с 1 сентября заведение пополнили 300 новых учеников, в том числе 20 девушек.
"Впервые в его истории здесь будут учиться девушки, которые во время вступительных экзаменов завоевали возможность иметь высокое звание лицеисток Киевского военного лицея имени Ивана Богуна", — сказал он.
Гордейчук отметил, что девушки не уступают юношам "ни в уровне знаний, ни в физической подготовке, ни в стремлении стать офицерами Вооруженных сил Украины".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как подготовить первоклассников к обучению в школе: советы психолога
Киевский военный лицей имени Ивана Богуна (бывшее Киевское суворовское военное училище) — среднее общеобразовательное учебно-воспитательное заведение нового типа с военно-профессиональным направлением обучения и воспитания.
Комментарии