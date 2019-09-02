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понедельник, 02 сентября 2019 01:29

В лицее Богуна впервые будут учиться девушки

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В лицее Богуна впервые будут учиться девушки
Лицей Богуна набирает на обучение девушек. Фото: Сегодня

В Киевский военный лицей имени Богуна впервые в истории поступили на обучение девушки.

Во время праздничной линейки начальник лицея, Герой Украины генерал-майор Игорь Гордейчук рассказал, что с 1 сентября заведение пополнили 300 новых учеников, в том числе 20 девушек.

"Впервые в его истории здесь будут учиться девушки, которые во время вступительных экзаменов завоевали возможность иметь высокое звание лицеисток Киевского военного лицея имени Ивана Богуна", — сказал он.

Гордейчук отметил, что девушки не уступают юношам "ни в уровне знаний, ни в физической подготовке, ни в стремлении стать офицерами Вооруженных сил Украины".

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Киевский военный лицей имени Ивана Богуна (бывшее Киевское суворовское военное училище) — среднее общеобразовательное учебно-воспитательное заведение нового типа с военно-профессиональным направлением обучения и воспитания.

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