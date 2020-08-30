В Крыму пронесся торнадо

В оккупированном Крыму кипела торнадо. Фото: Скриншот с видео

В аннексированном Россией Крыму бушевала стихия - в Сакском, Черноморском районах и вблизи Евпатории пронесся большой торнадо.

Смерч образовался недалеко от побережья в Черном море. Его было видно даже из отдаленных от моря мест. Об этом сообщает ТСН.

Информация о разрушениях, человеческие травмы не сообщается.

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Стоит отметить, что обычно водяные торнадо образуются в тропических зонах. Однако из-за изменения климата такие явления начали наблюдать и в Украине. Смерч бурлит 15-30 минут, а его диаметр может достигать до 200 метров.

Разрушительный смерч второй раз за месяц пронесся Херсонщиной. В поселке Сивашское Новотроицкого района на выходных непогода за 10 минут повредила несколько жилых домов.