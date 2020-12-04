В Крым запустили 20-метровый флаг Украины

В Крым отправили 10 тыс. листовок. Фото: krymr.com

Волонтеры из Краматорска, Киева, Херсонской и Запорожской областей 4 декабря запустили в сторону оккупированного Крыма флаг Украины размером 20 на 6 метров.

Акция приурочена ко Дню Вооруженных сил Украины, который будет отмечаться 6 декабря. Об этом сообщает Крим.Реалии.

Отмечается, флаг Украины сшила жительница Краматорска Оксана Муравлева.

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По словам участников акции, таким образом они хотели поддержать жителей аннексированного Крыму. Они также напомнили о утренние обыски российских силовиков в доме крымскотатарского активиста Казима Аметова.

Вместе с флагом на полуостров отправили 10 тыс. Листовок с надписями "С Днем Вооруженных сил Украины!", "Украина единственная", "Там, где мы, там Украина" и другими.

Волонтеры из Славянска 15 августа запустили на надувных шарах 25-метровый украинский флаг в сторону аннексированного Крыму. 1 августа на админкордони аннексированного Крыму с Херсонской областью десятки байкеров передали херсонским пограничникам украинский флаг в рамках ежегодного всеукраинского "мотопробега Единства". Флаг привезли на КПВВ "Чонгар".