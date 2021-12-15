В Кривом Роге стартовал отборочный этап всеукраинского конкурса профессионального мастерства Worldskills Ukraine

Конкурс направлен на поддержку талантливой молодежи и способствует формированию интереса к рабочим профессиям.

110 молодых рабочих и студентов со всей Днепропетровщины принимают участие в региональном этапе Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Ukraine. Проходит он в Кривом Роге.

Соревнования проходят в шести компетенциях - слесарные, электромонтажные, сварочные и токарные работы, подъем и транспортировка грузов, эксплуатация и обслуживание ж/д транспорта.

Читайте такжеЗаступник мера Маріуполя назвав конкурс Worldskills можливістю для молодих фахівцівЗаступник мера Маріуполя назвав конкурс Worldskills можливістю для молодих фахівцівКак рассказали в "Метинвесте", компания уже шесть лет выступает генеральным партнером Worldskills Ukraine - самого масштабного конкурса рабочих профессий для молодежи в возрасте от 18 до 22 лет. Эти соревнования организованы МОН при поддержке "Метинвеста".

Worldskills Ukraine проходит в два этапа: отборочный и финальный, на первом конкурсанты в течение трех дней демонстрируют свои профессиональные навыки в ограниченное время.

"Сотни парней и девушек благодаря WorldSkills Ukraine зарекомендовали себя перед работодателями и получили возможность работать на предприятиях Украины, расти профессионально и строить свою карьеру дома", - рассказала начальник отдела профтехобразования департамента образования и науки Днепропетровской области Оксана Дудля.

Финал конкурса состоится в Киеве весной 2022 года, в нем победители регионального уровня будут соревноваться в 18 компетенциях.