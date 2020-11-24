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среда, 25 ноября 2020 20:23

"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат

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&quot;В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева&quot; - дипломат
Валерий Чалый: Украину россияне называют вторым главным врагом после США. Фото: Reuters

Политикой на украинском направлении руководит Путин. В его окружении разные люди высказывают предложения.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Агрессивные звучат от представителей Генерального штаба, Главного разведывательного управления и ФСБ. Они хотят милитаризации России, усиление дикторской модели правления. Такие мысли распространены в военных кругах. Из них исходила инициатива аннексии Крыма. Бизнесмены понимают, что российская экономика не развивается. Хотят отмены санкций. Но обе эти группы одобряли оккупацию украинского полуострова", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Подняли голову пророссийские силы, можем потерять поддержку Запада" - Валерий Чалый

Дело не в том, кто у власти, а каковы тенденции. Украину россияне называют вторым главным врагом после США, отмечает Валерий Чалый.

"А украинцы до сих пор нормально относятся к жителям РФ. В будущем нам, конечно, придется выстраивать отношения с Россией, ведь это наш сосед. Но лучше это делать, будучи в составе НАТО и Евросоюза. Опыт Балтийских стран показал - это более безопасный сценарий, чем быть буферной зоной, куда постоянно пытается вступить российский сапог. Многие представители российской власти поддерживали даже военное захвата Киева. Это не просто слова", - добавляет дипломат.

Полное интервью с Валерием Чалым читайте в журнале "Країна" от 19 ноября.

Россия противостоит Украине на разных фронтах: в Верховной Раде есть ее марионетки, а антизападные нарративы Кремля распространяются в медиапространстве, заявила временный поверенный США в Украине Кристина Квин.

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