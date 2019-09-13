В Кремле не исключают возможность второго обмена пленными

Песков заявил о возможности обмена. Фото: КП

В Кремле не исключают нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

Для этого нужно время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень, очень кропотливой и, наверное, растянутой по времени работы", - заявил он.

Песков сказал, что никто не исключает возможность и целесообразность такого процесса.

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"Поэтому этот вопрос того же самого двустороннего сотрудничества", - отметил представитель Кремля.

Украина готовит списки для следующего этапа обмена пленными. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на 16-й встрече "Ялтинской европейской стратегии" YES в Киеве.