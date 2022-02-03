В красную зону могут попасть еще девять областей

Сейчас две области находятся на красном уровне. Фото: pixabay.com

В Украине еще девять областей могут перейти на красный уровень эпидемической опасности.

Комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит этот вопрос в ближайшее время, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации 2 февраля, передает Gazeta.ua.

"Сейчас две области находятся на красном уровне эпидопасности. Также Львовская, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская, Сумская, Хмельницкая области в ближайшее время будут рассмотрены на комиссии. Будем смотреть, какое решение принимать по поводу введения красного уровня эпидемической опасности с учетом загруженности коек для госпитализации", - сказал он.

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Учитывать загруженность коек как для взрослых, так и для детей, сколько увеличивается заболеваемость на коронавирус среди детей по сравнению с осенней волной, добавил Ляшко.

Вчера желтая зона карантина в Украине сократилась вдвое. По состоянию на 2 февраля в ней находятся две области – Кировоградская и Полтавская. Большинство областей Украины находятся в оранжевой зоне. В красной зоне Ивано-Франковска и Ровенской области.