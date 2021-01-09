В Китае снова началась эпидемия коронавируса

За неделю обнаружили 137 случаев болезни с симптомами и еще 197 - бессимптомные. Фото: Reuters

В Китае снова вспыхнула эпидемия коронавируса. В двух городах Шицзячун и Синтай ввели жесткий карантин. Под ограничениями - почти 20 миллионов человек. Им на неделю запретили выходить из дома, информирует DW.

За неделю в регионе выявили 137 случаев болезни с симптомами и еще 197 - бессимптомные. В Пекине от работников, приезжающих на работу из Хэбэй, нужно не только предоставлять справку с места работы, но и обязательно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус.

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Власти хотят взять под контроль ситуацию в 11 - 17 февраля. В китайском правительстве отметили, что возгорание началось из-за случаев болезни, привезенные из-за границы.

Число умерших от связанных с коронавирусом в мире достигло 1 млн 910 тыс. 844 человек.