В Кирилловке нашли мертвого крокодила

В курортной Кирилловке Запорожской области на берегу Азовского моря нашли труп мертвого крокодила.

Фото находки опубликовали в местном Telegram-канале Это Запорожье.

"Климат уже не тот", - говорится в подписи к фото.

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На труп животного наткнулись отдыхающие. Фото: t.me Это Запорожье

В лесу в районе ДВРЗ киевляне во время прогулки обнаружили труп огромного питона. Столичные зоологи отмечают, что питона могли содержать в домашних условиях, откуда он сбежал в лес.