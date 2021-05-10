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понедельник, 10 мая 2021 16:45

В Кирилловке нашли мертвого крокодила

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В курортной Кирилловке Запорожской области на берегу Азовского моря нашли труп мертвого крокодила.

Фото находки опубликовали в местном Telegram-канале Это Запорожье.

"Климат уже не тот", - говорится в подписи к фото.

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  На труп животного наткнулись отдыхающие. Фото: t.me Это Запорожье
На труп животного наткнулись отдыхающие. Фото: t.me Это Запорожье

В лесу в районе ДВРЗ киевляне во время прогулки обнаружили труп огромного питона. Столичные зоологи отмечают, что питона могли содержать в домашних условиях, откуда он сбежал в лес.

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Дата
10
мая

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