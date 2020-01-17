В киевском метро заменят турникеты, которые "бьются"

Новости Киева: в метро заменят турникеты. Фото: Facebook.

В 2020-м на 15 станциях Киевского метрополитена вместо старых установят новые турникеты словенского производства.

Их решили заменить из-за жалоб пассажиров, передает департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Большинство турникетов работают на многих станциях еще с 1970-х . И люди жаловались, что они регулярно "бьют" даже тех, кто заплатил за проезд.

"Новые турникеты заказали в словенской компании Riko за более 100 млн грн. Подобные модели установили в начале 2019-го на станции "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Словенцы должны поставить оборудования для станций "Героев Днепра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь", "Льва Толстого", "Лыбидская", "Кловская", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич", "Осокорки", "Позняки"и "Харьковская".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 14 станций за 2 года: представили план для метро Киева

Новые турникеты будут принимать оплату с помощью банковских карт, а также смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, карточки киевлянина и бумажных или электронных QR-билетов.

"Техтребования не выполняются", "растраты бюджетных миллиардов", кто собственники Метростроя и кто сколько станций открыл для киевлян горячо разбирались на пресс-конференции в Интерфаксе. Строительство метро на Виноградарь в Киеве уже минимум на год отстает от договорного графика. Из 2,6 млрд грн, выделенных на строительство, потрачено 1,6 млрд, а работ выполнено на 2,5%. Об этом сегодня на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" в Киеве заявил Олег Токарев, глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой".