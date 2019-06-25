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вторник, 25 июня 2019 15:30

В Киевском бронетанковом заводе сообщили о недостоверной информации в СМИ

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В Киевском бронетанковом заводе сообщили о недостоверной информации в СМИ
На КБТО отметили, что все комплектующие приобрели исключительно за собственные оборотные средства. Фото: kbtz.com.ua

Сообщение программы "Наші гроші" о должностных лицах ГП "Киевский бронетанковый завод", которые якобы поставили старые комплектующие под видом новых, не соответствует действительности и является ложью.

Это следует из объяснений, предоставленных столичным предприятием.

Там опровергли информацию о том, что приобретенные запчасти не соответствовали техническим требованиям и поставлены по завышенным ценам.

По информации КБТО, по результатам тендера от 10.08.2018 было приобретено запчастей к танкам Т-72 в Торгового дома "Партсет", который предложил самую низкую цену. Среди полученной продукции - гидроамортизаторы, катки поддерживающие, торсионы и тому подобное. Согласно договору на хранение от 02.10.2018 КБТО принял от ООО "Партсет" еще и запчасти к БТР-3Е, среди которых - колесные редукторы, мосты, лебедки, рычаги на общую сумму 5300000 грн. В декабре эти запчасти были оприходованы для дальнейшего использования в рамках гарантийного и восстановительного ремонта БТР-3.

Заводская приемка документально подтвердила, что приобретенные комплектующие имеют вторую категорию качества. Это означает, что они фактически новыми, то есть такими, которые не в употреблении, но некоторое время хранились на складах. Для лучшего понимания поясним, что первую категорию продукции можно приобрести исключительно на заводах производителях страны-агрессора. А это, как известно, в нынешних условиях невозможно.

Часть закупленных комплектующих уже установлено на боевую технику ВСУ, которую ремонтировали на КБТО. Осуществлены все необходимые испытания, их подтверждено и принято военной приемкой Минобороны. Кстати, этот факт является красноречивым, учитывая сложные отношения Укроборонпрома и военной приемки Минобороны.

Другие запчасти приобретены как складской запас, который хранится в соответствующих помещениях предприятия. На заводе объясняют это тем, что имеют гарантийные обязательства по ремонту и восстановлению 44 единиц БТР-3ДА. Поэтому требуют соответствующего ремонтного фонда, ведь армейцы не должны ждать, пока будет осуществлено надлежащие закупки.

На КБТО отметили, что все комплектующие приобрели исключительно за собственные оборотные средства. В процессе обновления техники ВСУ не было использовано ни одной гривны бюджетных средств. Упомянутые запчасти не планировали устанавливать в рамках ГОЗ на новые изделия. Поэтому абсурдно говорить о каких-то злоупотреблениях с бюджетными средствами, о чем пишут так называемые "антикоррупционеры".

Сейчас все товар находится на КБТО. Там готовы организовать экскурсию для журналистов и "антикоррупционеров" с "Наші гроі", чтобы те воочию убедились в высоком качестве продукции и осознали, что в очередной раз ввели общество в заблуждение и распространили бесстыдную ложь.

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