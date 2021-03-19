В Киевской области вводят жесткий карантин

В области запрещают массовые мероприятия и работу заведений. Фото: Reuters

С 21 марта в Киевской области усиливают карантин.

"Сегодня было собрано внеочередное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и принято решение об усилении карантинных ограничений на территории региона", - сказал на брифинге председатель Киевской ОГА Василий Володин, передает "Укрінформ".

С воскресенья на территории Киевской области запретили перевозку пассажиров на автобусах, трамваях, троллейбусах в количестве более 50% мест для сидения. Богослужения разрешили только при условии не менее 10 кв. м на одного человека.

Запретили работу баров, ресторанов, кафе, кроме адресной доставки и заказов на вынос. Закрыли торгово-развлекательные и детско-развлекательные центры.

Работу магазинов продовольственной группы, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговлю цветами разрешили. Реализацию непродовольственной группы товаров запретили. Она может происходить только с осуществлением адресной доставки и заказов на вынос.

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Запрет вводится на работу учреждений культуры и на проведение массовых мероприятий. Запретили деятельность непродовольственных рынков, павильонов и ярмарок.

Ученики учебных заведений области, кроме детских садов и специальных учебных заведений, после каникул будут учиться дистанционно.

В Киеве могут остановить движение общественного транспорта из-за попадания столицы в "красную" зону карантина. Об этом заявила депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.