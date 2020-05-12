В киевский суд поступил иск против Китая

Общественная организация, которая выступает истцом, просит суд признать бездействие госорганов и отдельных представителей. Фото: pixabay

Окружной административный суд Киева получил иск с просьбой установить бездействие правительства Китайской Народной Республики и государственных органов Украины, что привело к распространению Covid-19.

Ответчиками истец определил Государственный совет КНР, Офис президента Украины, Кабинет министров Украины, Министерство здравоохранения Украины и Министерство социальной политики Украины, об этом сообщает пресс-служба суда.

Также указали, что ответить должны Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора, экс-премьер-министр Алексей Гончарук, бывшие министры здравоохранения Зоряна Скалецкая и Илья Емец, а также 48 народных депутатов Украины - членов парламентских комитетов по вопросам бюджета и по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

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Общественная организация, которая выступает истцом, просит суд признать бездействие этих органов и отдельных представителей. По мнению ГО, они не приняли надлежащих мер реагирования, направленных на защиту населения от инфекционных болезней и предотвращения распространения на территории Украины инфекции.

В общем иск содержит 9 требований, среди которых обязать правительство КНР выплатить все гражданско-правовые убытки и реституции, установленные нормами международного права; обязать Кабмин разработать и выполнить соответствующие государственные целевые программы и санитарно-противоэпидемические правила и нормы на выполнение Закона "О защите населения от инфекционных болезней": обязать МОЗ обеспечить проведение комплексных клинических испытаний лекарственных средств и экспертизы материалов клинических испытаний с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса Covid-19.

Сейчас суд решает, открывать ли производство по этому административному делу.

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