В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео

В Киеве, на Софийской площади, зажгли главную елку страны.

Елку украсили "золотыми" и красными игрушками, а на верхушку повесили рождественскую звезду. В этом году тематика праздника – рождение Иисуса.

Дерево высотой 31 м засияло 10-километровой гирляндой теплого света в виде большого купола. Вокруг елки расположены развлекательные локации: фотозоны, детские игрушки, мастерская, музей новогодних украшений.

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