В Киеве в понедельник пройдет дождь

В Киеве в понедельник будет тепло, утром солнечно, а в течение дня есть вероятность кратковременного дождя с грозой.

"Во вторник-среду в столице существенно усилится ветер, сохранится теплая, до жары, погода. С 30 мая вероятность дождей увеличится, а после 1 июня начнется ощутимое похолодание", - отмечает синоптик Наталья Диденко.

27 мая в западных, северных и центральных областях Украины ожидаются дожди.

Автор: Укргидрометцентр

В остальных регионах - переменная облачность, в южных областях солнечно.

Температура днем ​​будет достигать +24 ... + 28 градусов, ночью +9 ... + 12 на западе, до +14 в центре и на востоке, на юге +13 ... + 15 градусов.

28 и 29 мая дожди будут продолжаться на западе Украины, в других областях - без осадков.

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Ущерб от наводнения в Закарпатье, которое началось 21 мая и продолжается до сих пор, сейчас оценивают в 150 млн грн. Так ущерб водному хозяйству составил около 100 млн грн, а частному сельскому хозяйству - около 50 млн грн.