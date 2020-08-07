В Киеве украли 12 новых тросов на Подольском мосту

Подобные действия подрядчиков и субподрядчиков является наглым саботажем - Кличко. Фото: Reuters

В Киеве злоумышленники украли 12 новых тросов на Подольском мосту.

Эти тросы поступили от немецкого производителя и должны были держать конструкцию Подольско-Воскресенского моста. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

"Я обратился в правоохранительные органы, в частности в полицию, относительно бандитских действий, которые произошли вчера на Подольско-Воскресенском мосту. Молодые люди спортивного телосложения, в составе примерно 15 человек, которые были одеты в спецодежду дорожников, оттеснили и заблокировали сотрудников охраны мостового перехода. Нападавшие загнали на мост 2 грузовика и автокран, погрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вант, полученных городом от немецкого производителя. Это тросы, которые должны держать конструкцию моста", - отметил он.

По словам Кличко, вскоре после инцидента заказчик строительства получил письмо от одного из субподрядчиков о желании того забрать ванты с объекта.

Мэр убежден, что подобные действия подрядчиков и субподрядчиков являются наглым саботажем и умышленным затягиванием сроков строительства.

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Стоит отметить, что Подольский мост - мостовой переход, строящийся в Киеве через Днепр, который должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив.

Начатое в 1993 году (фактически в 2003) строительство мостового перехода неоднократно останавливалось из-за недостатка финансирования, соответственно дата открытия многократно откладывалась.

Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал межшкольный стадион, где занимаются ученики 2 школ - №194 и №252. Спортивная локация расположена в Оболонском районе столицы.