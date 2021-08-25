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В Киеве состоялись зрелищные соревнования среди силачей

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На День Независимости в Киеве состоялось грандиозное спортивное событие - "Матч побратимів 2021", в котором приняли участие атлеты из городов-побратимов.

Официальным партнером международных соревнований выступил депутат Киевсовета от "Слуги народа", председатель межфракционного объединения "Успешный Киев", председатель постоянной комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислав Трубицын.

  В Киеве состоялся "Матч побратимів 2021"
В Киеве состоялся "Матч побратимів 2021"

Выступая перед участниками "Матчу побратимів", депутат подчеркнул, что Киев - город чемпионов, где воспитывают настоящих украинских богатырей, и именно здесь состоялись масштабные и захватывая соревнования по богатырскому многоборью.

"Я горжусь тем, что имел возможность приобщиться к этому зрелищному мероприятию, ведь проведение соревнований такого уровня является почетным и ответственным делом, доверить которое можно настоящим профессионалам", - сказал Трубицын.

  В Киеве состоялся "Матч побратимів 2021"
В Киеве состоялся "Матч побратимів 2021"

Он подчеркнул, что соревнования богатырей современности - это всегда зрелищно и эмоционально.

"Еще на старте я пожелал всем участникам новых побед во имя Украины. А в спорте, как известно, всегда побеждает сильнейший", - подчеркнул он.

Трубицын также добавил, что программа мероприятия была весьма насыщенной: силовые упражнения, спортивные соревнования и масштабный концерт с участием непревзойденной народной артистки Украины Нины Матвиенко.

  В Киеве состоялся "Матч побратимів 2021"
В Киеве состоялся "Матч побратимів 2021"

"Адреналина на Оболони было через край, и я в очередной раз убедился, что спорт вдохновляет и объединяет", - подытожил он.

Напомним, Трубицын организовал бесплатные занятия спортом для детей на Оболони. Тренировки проходят три раза в неделю на спортплощадке в парке "Наталка", стадионе по ул. Зои Гайдай, 10в и стадионе по ул. Богатырская, 2а.

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