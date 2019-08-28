В Киеве пройдут дни кино о путешествиях

С 29 по 31 августа в столичном Кинопарке пройдет мероприятие "Кино и путешествия под открытым небом". В рамках дней кино можно будет посмотреть такие хиты, как "Уикенд в Париже" или "Джунгли", а также нишевый короткий метр.

Вход на мероприятие – свободный

Фестиваль откроет документальная картина, снятая Роном Фрике "Самсара". В этом фильме режиссер переносит зрителя в самые различные точки земного шара. Священные плодородные земли и жаркие пустыни, прославленные святые места и промышленные центры, зоны стихийных бедствий, наводнений, ураганов, землетрясений, или наоборот - спокойные континента. Этот проект снимался в 25 странах в течение почти 5 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Василий Вирастюк сыграл глухонемого викинга

"Мы решили организовать дни кино о путешествиях, чтобы даже находясь в Киеве мы все смогли окунуться в атмосферу приключений, пережить вместе с героями их путь и развитие, которые непременно дает каждое путешествие. Фильмы подобраны не случайно для того, чтобы рассказывать людям, что типичное "галопом по Европам" и "увидеть 10 стран за 10 дней" - это не единственный способ путешествий", - рассказывают организаторы из команды DREAM Hostels.

Фильмы программы касаются сложных вызовов во время путешествий, таких как преодоление джунглей, невероятных дистанций пешком и покорения вершин. Другая часть лент направлена на изменения мышления во время путешествий. Фильмы о погружении в культуру и традиции разных народов, о возможности остаться в одном месте, чтобы понять, как устроена жизнь в другом мегаполисе или чужой стране, о попытках примерить на себя обычаи и привычки местных жителей.

В рамках этого мероприятия состоятся встречи с опытными путешественниками, которые расскажут о своем опыте знакомств с городами и странами, а также о своей философии путешествий.

Вход на мероприятие – свободный.

DREAM Hostеls - крупнейшая сеть хостелов в Восточной и Центральной Европе, основанная в Киеве в 2011 году. Сегодня компания представлена в Варшаве, Братиславе, Праге, Киеве, Львове, Одессе, Полтаве, Запорожье и Рахове. Кроме того, DREAM Hostels являются послами культуры slow travel в Украине. Slow travel - это о путешествиях без спешки, страха пропустить все "must see" места и получения опыта местного жителя. Кинопарк - общественная организация, которая с 2015 года проводит еженедельные показы кино под открытым небом в Соломенском ландшафтном парке. Кинопоказы стабильно проводятся по 3 дня в неделю с четверга по субботу в 21:00.