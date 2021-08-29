В Киеве почтили погибших защитников Украины - эксклюзивные фото

Фото: Сергей Старостенко

29 августа в День памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны, происходит почитание у стен Михайловского Златоверхого собора в Киеве. Там размещены портреты погибших украинских воинов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко открыл Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО

Сегодня к мемориалу приходят сотни людей, чтобы почтить память добровольцев.

Среди них родственники погибших, ветераны русско-украинской войны, военнослужащие, волонтеры, общественные, политические и религиозные деятели, неравнодушные граждане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский посмертно дал звание Героя Украины двум украинским воинам

Установили сцену, где играет военный оркестр. Также к церемонии памяти привлекли почетный караул.

К Стене памяти приносят подсолнухи, которые стали символом Иловайской трагедии.

29 августа отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Именно на эти августовские дни 2014 года пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали во враждебное окружение. Символикой этого дня является цветок подсолнечника, ведь в августе 2014 году на полях именно с этим растением погибло много украинских воинов.