В Киеве открыли "Игры непокоренных"

В Киеве стартовали национальные спортивные соревнования "Игры непокоренных".

Открытие прошло на стадионе Пионер в Святошинском районе в субботу, 14 сентября. Об этом сообщает Кorrespondent.net.

"Игры непокоренных" являются финальной частью отбора сборной Украины на международные Invictus Games 2020 в Гааге. В соревнованиях участвуют больше 200 человек - Украинские ветераны и военнослужащие, которые получили ранения, заболели или были травмированы, выполняя свои служебные обязанности в зоне боевых действий.

Уже начались соревнования по легкой атлетике и велоспорту. Для этого перекрыли часть улицы Туполева, на которой расположен стадион. Также проходят гребле на тренажерах, стрельба из лука, пауэрлифтинг и соревнования по бегу. Соревнования по плаванию должны состояться на территории бассейна ЦСК ВС Украины.

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Освобожденные из плена украинские моряки вернулись в Одессу. Они отправились на военно-морскую базу "Юг", что в Практической гавани Одесского порта. Там прошла торжественная встреча.