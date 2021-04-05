В Киеве и Черниговской области пробное ВНО перенесли

Пробное ВНО перенесли на 24 апреля. Фото: УНИАН

Пробное ВНО в Киеве и Черниговской области перенесли на 24 апреля.

Это связано с невозможностью добраться зарегистрированным участникам и учителям из-за ограничений в работе общественного транспорта, сообщили в Министерстве образования и науки.

В других регионах пробное ВНО состоится 10 апреля.

"Независимо от того, когда именно участники будут проходить оценивания, для них будет доступна возможность загрузить тестовые тетради с любых учебных предметов из перечня и пройти тестирование дома. В то же время будет отличаться дата внесения ответов к сервису "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания". Так, участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы в этот сервис 10-14 апреля, то есть в соответствии с предварительным планом", - говорится в сообщении.

Участники из Киева и Черниговской области смогут пройти пробное тестирование с 24 по 28 апреля.

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"Чтобы такие участники как можно полнее ознакомились с другими тестами пробного ВНО, с 10 до 28 апреля в кабинетах этих участников будут размещены "бонусные тесты", которые можно пройти дома и внести результаты их выполнения в специальный сервис 10-28 апреля. То есть, если участник из Киева зарегистрировался для прохождения теста по математике, он пройдет пробное ВНО по этому предмету 24 апреля и внесет свои ответы на задания этого теста в период с 24 по 28 апреля. Но уже 10 апреля он может ознакомиться с задачами тестов по украинскому языку, химии, биологии и т.д. и с 10 до 28 апреля вносить свои ответы по этим предметам в сервис определения результатов", - пояснили в МОН.

В этом году внешнее независимое оценивание может пройти в измененном формате. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Об этом во время брифинга сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.