В Киев будут судить "экс-заместителя министра топлива и энергетики" ДНР

Киевская прокуратура будет судить "экс-заместителя министра топлива и энергетики" ДНР. Фото: shutterstock.com

Киевская городская прокуратура выдвинула подозрение в участии в террористической организации "бывшему заместителю министра топлива и энергетики" ДНР.

Об этом сообщили в ведомстве.

Подозреваемый в период с июля 2014 по 2015 год занимал должность так называемого "министра топлива и энергетики" ДНР, проводил агитационную и пропагандистскую деятельность среди населения Донбасса. Целью было преклонение граждан к участию в террористической организации, говорится в материалах следствия.

Он также налаживал взаимодействие незаконных государственных образований Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика между собой. Все это для координации действий, направленных на свержение конституционного строя, захвата государственной власти в Украине и изменение границ территории и государственной границы Украины.

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Прокуратура также подозревает мужчину в материальной и организационной помощи ДНР. Он активно противостоял Вооруженным силам Украины. Также обеспечивал отопления домов, в которых проживали участники силового блока ДНР.

Сторона обвинения получила разрешение на задержание подозреваемого для проведения судебного заседания. В виде меры пресечения избрали содержание под стражей.

В Москве за мошенничество арестовали "экс-министра" так называемой ДНР Александра Тимофеева. Он предлагал заочно арестованному российскому бизнесмену Сергею Шпаку прекратить за $5 млн уголовное преследование против него.