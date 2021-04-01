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четверг, 01 апреля 2021 00:38

В КГГА объяснили, как получить спецпропуска на транспорт

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В КГГА объяснили, как получить спецпропуска на транспорт
Общественный транспорт Киева ограничивает перевозки граждан. Фото: 24 канал

В Киеве с 5 апреля все виды общественного транспорта будут работать по специальным пропускам для пассажиров.

Об особенностях локдауна в Киеве рассказал первый заместитель председателя городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает ТСН.

Он объяснил, когда и сколько запланировано выдать специальных пропусков на транспорт.

"1 апреля, после заседания городской комиссии, которая утвердит соответствующее решение, будет указан порядок получения пропусков для (в первую очередь) работников критической инфраструктуры: это касается медицины, транспорта, социальных работников, жилищно-коммунального хозяйства, спасателей, военных и полиции. Перевозить пассажиров будет общественный транспорт, с 5 апреля он переходит в специальный режим работы", - рассказал чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев идет на жесткий карантин. В метро - только по пропускам

Он подчеркнул, что вся транспортная инфраструктура города будет работать, но только для пассажиров со специальными пропусками.

"Предприниматели будут получать пропуска в департаменте предпринимательства городской администрации, медицинская отрасль - в департаменте медицины в районных администрациях. У нас уже есть отработанные правила выдачи пропусков, вся информация будет опубликована. За три дня мы сможем обеспечить пропусками всех, кто с утра 5 апреля должен выйти на работу для обеспечения жизнедеятельности города", - отметил заместитель председателя КГГА.

С 5 апреля в Киеве начнут действовать строгие карантинные ограничения из-за стремительного распространения коронавируса в городе.

Со следующей недели весь общественный транспорт в Киеве, в том числе метро, будет работать по специальным пропускам для работников предприятий критической инфраструктуры.

Также закрываются все садики и школы.

Работу продуктовых ярмарок временно останавливают с 1 апреля. В то же время заведения общественного питания смогут работать только "на вынос" или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.

Столичная власть просит руководителей учреждений, предприятий, заведений отправить своих работников на дистанционную работу.

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