В Карпатах выпал снег

20 сентября в украинских Карпатах снова похолодало и стало снежить.
Перед этим появились первые заморозки, а в высокогорье выпал первый снег, пишут 24 Новини.
Температура воздуха в Карпатах опустилась до 0 + 2 градуса, поэтому утром 20 сентября во высокогорье начал падать мелкий снег.
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Снег возле базы отдыха "Захар Беркут" в пгт Славское Львовской области выпал на 2-3 см и не тает, несмотря на ясную погоду.
У подножия гор снега нет, но утром на почве заметны заморозки.
Также снег выпал и на горе Поп Иван Черногорский. Там облачная погода, а столбики термометров опустились до +4 градусов.
В Киев и область надвигается ураган. Порывы ветра в столице достигнут 15-20 м/с. Синоптики прогнозируют "желтый" уровень опасности погодных условий.
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