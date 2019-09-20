В Карпатах выпал снег

Фото: 24tv.ua

20 сентября в украинских Карпатах снова похолодало и стало снежить.

Перед этим появились первые заморозки, а в высокогорье выпал первый снег, пишут 24 Новини.

Температура воздуха в Карпатах опустилась до 0 + 2 градуса, поэтому утром 20 сентября во высокогорье начал падать мелкий снег.

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Снег возле базы отдыха "Захар Беркут" в пгт Славское Львовской области выпал на 2-3 см и не тает, несмотря на ясную погоду.

У подножия гор снега нет, но утром на почве заметны заморозки.

Также снег выпал и на горе Поп Иван Черногорский. Там облачная погода, а столбики термометров опустились до +4 градусов.

В Киев и область надвигается ураган. Порывы ветра в столице достигнут 15-20 м/с. Синоптики прогнозируют "желтый" уровень опасности погодных условий.