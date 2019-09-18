На Киев надвигается мощный ураган

В Киеве 18 сентября прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. Фото: vnews.agency

В Киев и область надвигается ураган. Порывы ветра в столице достигнут 15-20 м/с.

Синоптики прогнозируют "желтый" уровень опасности погодных условий, свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Также на сильный ветер ожидают Западные регионы.

17-21 сентября по всей территории Украины прогнозируют похолодание. В большинстве регионов пройдут дожди. Возможны сильные порывы ветра.

В Карпатах выпал первый снег. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.