На Киев надвигается мощный ураган

В Киев и область надвигается ураган. Порывы ветра в столице достигнут 15-20 м/с.
Синоптики прогнозируют "желтый" уровень опасности погодных условий, свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
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Также на сильный ветер ожидают Западные регионы.
17-21 сентября по всей территории Украины прогнозируют похолодание. В большинстве регионов пройдут дожди. Возможны сильные порывы ветра.
В Карпатах выпал первый снег. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
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