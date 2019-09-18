В Украине выпал первый снег

В Карпатах выпал первый снег.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в соцсети Facebook.

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112

"По состоянию на 08: 00 18.09.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер Пд. Пд-Зх. 5-6 м/сек. Температура воздуха 0°С. Падает мелкий снег", - говорится в подписи под фото.

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18 сентября будут падать периодические дожди и похолодает еще на несколько градусов. Украина окажется между антициклоном Hanneke и циклоном Ignaz.Будет править "балом" в среду сильный ветер. Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 м/сек.