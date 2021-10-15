На горе Поп Иван в Карпатах выпал снег.

Температура воздуха опустилась до пяти градусов мороза. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

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"По состоянию на 9:00 15.10.2021 на г. Поп Иван Черногорский ясно, температура воздуха -5 ° С, ветер", - говорится в сообщении.

В субботу, 9 октября, горный перевал Петрохан замело снегом. Через него проходит автотрасса из столицы Болгарии Софии в город Монтана