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вторник, 22 декабря 2020 15:01

В Карпатах ухудшилась погода, объявили штормовое предупреждение

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В Карпатах ухудшилась погода, объявили штормовое предупреждение
Атмосферные фронты и циклоны с Атлантики, которые пройдут во второй половине суток 22 декабря, станут причиной ухудшения погоды. Фото: pixabay

Погода в Карпатах станет намного хуже.

Туристов просят не идти в горы в поход, сообщает Facebook-страница снеголавинной ситуации в украинских Карпатах.

Атмосферные фронты и циклоны с Атлантики, которые пройдут во второй половине суток 22 декабря, станут причиной ухудшения погоды. Тенденция будет без изменений и в течение 23-25 ​​декабря. Ожидаются сильные порывы ветра до 16 м/с, на высокогорье - до 22 м/с, дождь с мокрым снегом, в горах на высокогорье снег, местами мокрый.

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Поэтому на высокогорье ожидается:

22-23 декабря - образование снежного покрова высотой до 15 см, в основном восток Закарпатья, Ивано-Франковская область;

24 декабря - в связи с плюсовой температурой воздуха и дождями, снежный покров существенно уменьшится и практически полностью растает;

25 декабря - в результате новых осадков в виде мокрого снега и снега, на высокогорье повторно образуется снежный покров высотой до 10 см.

"Настоятельно советуем воздержаться от походов в горы и высокогорья", - сообщили синоптики.

Атмосферные фронты принесут в Украину снег, налипание мокрого снега и дожди. Осадки завтра наиболее вероятны в западных и северных областях, а также в части юга и центра, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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22
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