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среда, 12 января 2022 12:32

В Карпатах ударил мороз -20°C
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Утром на горе Пип Иван было снежно и морозно
Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
Советы, как избежать переохлаждения
Советы, как избежать переохлаждения

Утром 12 января на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах ударил мороз почти -20°C.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 10:30 на горе Поп Иван Черногорский ясно. Температура воздуха -19 градусов", - говорится в сообщении

Северо-восточный ветер на вершине горы достигал 12 м/с.

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В западных областях 13 января начнется потепление, ожидается от -3 до +2°C. Это потепление уже днем 14 января, на Василия, охватит большую часть Украины, сообщила синоптика Наталья Диденко.

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Дата
12
января

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