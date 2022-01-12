Природные лабиринты: фотограф сделал впечатляющие кадры замерзшей Десны

Фотограф и путешественник Александр Мален показал удивительные снимки обмерзшего Солонецкого озера в Черниговской области.

Фотографии распространил в Facebook.

Фото: facebook.com/oleksandr-malyon

"Солонецкое озеро – гидрологическая памятка природы местного значения на Черниговщине. А проще – живописное озеро в пойме Десны. В сезон - популярно среди отдыхающих и всегда среди рыбаков", – написал Мальон.

Фотограф снимал зимние виды с помощью дрона. Лучший вид на озеро открывается с автомобильного моста, разделяющего водоем пополам. Поэтому фотограф советует любоваться водоемом именно над ним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали впечатляющие фото украинских Карпат в снегу

"Нам было доступно еще два варианта – со льда и с неба", – добавил в посте.

Пойменное озеро Солонецкое – раскинулось на правом берегу реки Десна. Расположено вблизи города Остер. Водоем имеет площадь 13 га.

Ледяная корка покрыла почти весь Джуринский водопад, расположенный в селе Нырков на Тернопольщине. Водопад известен тем, что его считают самым высоким равнинным водопадом в Украине и Европе.