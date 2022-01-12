Природные лабиринты: фотограф сделал впечатляющие кадры замерзшей Десны

Фотограф и путешественник Александр Мален показал удивительные снимки обмерзшего Солонецкого озера в Черниговской области.
Фотографии распространил в Facebook.
"Солонецкое озеро – гидрологическая памятка природы местного значения на Черниговщине. А проще – живописное озеро в пойме Десны. В сезон - популярно среди отдыхающих и всегда среди рыбаков", – написал Мальон.
Фотограф снимал зимние виды с помощью дрона. Лучший вид на озеро открывается с автомобильного моста, разделяющего водоем пополам. Поэтому фотограф советует любоваться водоемом именно над ним.
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"Нам было доступно еще два варианта – со льда и с неба", – добавил в посте.
Пойменное озеро Солонецкое – раскинулось на правом берегу реки Десна. Расположено вблизи города Остер. Водоем имеет площадь 13 га.
Ледяная корка покрыла почти весь Джуринский водопад, расположенный в селе Нырков на Тернопольщине. Водопад известен тем, что его считают самым высоким равнинным водопадом в Украине и Европе.
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