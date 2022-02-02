В Карпатах объявили штормовое предупреждение

Утром 2 февраля на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах ухудшилась погода. Столбики термометра показывали -13℃, а видимость была ограничена.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 09:00 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 м. Ветер западный, порывы до 15 м/с. Рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье", - призвали спасатели.

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Из-за ухудшения погодных условий в Карпатах было объявлено штормовое предупреждение. Есть угроза схождения лавин в горах, сообщила пресс-служба ГСЧС.

"2 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей удержится значительная снеголавинная опасность, третий уровень", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112 Снежная вершина Карпат Пип Иван утром 2 февраля.

Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны – в пределах нормы.