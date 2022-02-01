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среда, 02 февраля 2022 02:52

Скорость ветра в Киеве установила невиданный рекорд

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Скорость ветра в Киеве установила невиданный рекорд
Январская погода в Киеве установила четыре температурных рекорда. Фото: pixabay.com

В первый месяц 2022 года в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда и один рекорд максимальной скорости ветра – 23 м/с 14 января.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Температура воздуха января в столице составила -1,3°C, что выше климатической нормы на 1,9°С.

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"Холоднее всего было 13 января, когда минимальная температура снизилась к утру до 14,9 градуса мороза. Самое теплое - 5 числа, когда максимальная температура повысилась до 10,7 градуса тепла", - говорится в сообщении.

Осадков на просп. Науки выпало 50 мм или около 1,5 нормы.

В Киеве 2 февраля снега или дождя не ожидается. Ветер юго-западный, порывистый. Ближайшей ночью столбики термометров покажут -6...8°C, однако днем потеплеет до нуля.

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