В Карпатах намело около метра снега

В Карпатах выпал почти метр снега. Фото: facebook.com/lavyny.official

В Карпатах выпал почти метр снега.

Высота снежного покрова достигает 90 см. Об этом 23 января сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.

Отмечается, что больше всего осадков выпало на снеголавинной станции Пожежевская. Там высота покрова составляет 27-90 см. Синоптики отмечают, что снег старый, слежавшийся и хорошо закреплен.

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Около полуметра снега насыпало на станции Плай. Там идет дождь и сильные порывы ветра. Они достигают 20 м/c. На снеголавинном посту Драгобрат высота снежного покрова составляет 59 см.

На всех станциях температура воздуха колеблется от 0,6 до +4,2 градуса.

В Карпатах объявили штормовое предупреждение. Высока вероятность схода лавин. Значительная снеголавинная опасность (3-й уровень) ожидается 23-24 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.