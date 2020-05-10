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воскресенье, 10 мая 2020 03:30

"В карантине вечно жить нельзя" - врач-вирусолог

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&quot;В карантине вечно жить нельзя&quot; - врач-вирусолог
Украина - единственная страна, которая закрыла метро. Фото: REUTERS

Ближайшие два года украинцам придется носить маски в общественном транспорте.

"В условиях карантина может острого пика и не быть, но в карантине вечно нельзя жить. Нам придется еще два года жить в местах общего пользования в масках, ездить в масках и думать о своих руках, пока у нас не будет прослойки с иммунитетом. Это не значит, что нельзя запускать метро, ​​но нужно, чтобы следили за соблюдением мер безопасности", - рассказала врач-вирусолог Алла Мироненко в эфире телеканала "Украина 24".

Она напомнила, что Украина - единственная страна, которая закрыла метро.

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"Посмотрим, что делают на Западе. В Дании две-три недели дети ходят в садики, в Швеции - две недели. Надо посмотреть, что будет у них. Сейчас есть риск, если мы выпустим студентов, школьников. Тем более, что уже май, пусть завершают дистанционно. С точки зрения эпидемиологии, я бы детей не выводила", - добавила она.

Киев подготовил план постепенного выхода из карантина. Прежде всего планируют снять ограничения на работу малого и среднего бизнеса. А также - на посещение парков, скверов и мест, где есть минимальная угроза заразиться.

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