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среда, 21 июля 2021 08:51

В каких областях коронавирус свирепствует наибольше

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В каких областях коронавирус свирепствует наибольше
В Украине провели более 11,2 млн ПЦР-тестов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 655 новых больных коронавирусом. Из них детей – 37, медработников – 18.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 245 930 человек. Умерли 52 769 пациентов, из них 13 – за последние сутки. Выздоровели 2 182 502 человека, за последние сутки – 577, сообщает Минздрав.

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Лаборатории сделали 43 503 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 18 151, ИФА – 9 082. Также сделали 16 270 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,2 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 232 случая;
Винницкая область - 12 случаев;
Волынская область - 6 случаев;
Днепропетровская область - 27 случаев;
Донецкая область - 39 случаев;
Житомирская область - 10 случаев;
Закарпатская область - 10 случаев;
Запорожская область - 31 случай;
Ивано-Франковская область - 8 случаев;
Киевская область - 13 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 28 случаев;
Львовская область - 24 случая;
Николаевская область - 14 случаев;
Одесская область - 59 случаев;
Полтавская область - 10 случаев;
Ровенская область - 4 случая;
Сумская область - 17 случаев;
Тернопольская область - 9 случаев;
Харьковская область - 41 случай;
Херсонская область - 26 случаев;
Хмельницкая область - 14 случаев;
Черкасская область - 12 случаев;
Черновицкая область - 4 случая;
Черниговская область - 1 случай.

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Миром ширится штамм коронавируса под названием Lambda, который впервые обнаружили в Перу. Мутацию начали фиксировать с декабря 2020. Заражение Lambda регистрируют все чаще и в новых регионах. В то же время появились подтвержденные данные о способности мутации влиять на признаки коронавируса.

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