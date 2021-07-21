В каких областях коронавирус свирепствует наибольше

В Украине провели более 11,2 млн ПЦР-тестов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 655 новых больных коронавирусом. Из них детей – 37, медработников – 18.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 245 930 человек. Умерли 52 769 пациентов, из них 13 – за последние сутки. Выздоровели 2 182 502 человека, за последние сутки – 577, сообщает Минздрав.

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Лаборатории сделали 43 503 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 18 151, ИФА – 9 082. Также сделали 16 270 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,2 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 232 случая;

Винницкая область - 12 случаев;

Волынская область - 6 случаев;

Днепропетровская область - 27 случаев;

Донецкая область - 39 случаев;

Житомирская область - 10 случаев;

Закарпатская область - 10 случаев;

Запорожская область - 31 случай;

Ивано-Франковская область - 8 случаев;

Киевская область - 13 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 28 случаев;

Львовская область - 24 случая;

Николаевская область - 14 случаев;

Одесская область - 59 случаев;

Полтавская область - 10 случаев;

Ровенская область - 4 случая;

Сумская область - 17 случаев;

Тернопольская область - 9 случаев;

Харьковская область - 41 случай;

Херсонская область - 26 случаев;

Хмельницкая область - 14 случаев;

Черкасская область - 12 случаев;

Черновицкая область - 4 случая;

Черниговская область - 1 случай.

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Миром ширится штамм коронавируса под названием Lambda, который впервые обнаружили в Перу. Мутацию начали фиксировать с декабря 2020. Заражение Lambda регистрируют все чаще и в новых регионах. В то же время появились подтвержденные данные о способности мутации влиять на признаки коронавируса.