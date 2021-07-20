Украина отменяет запись на вакцинацию против Covid-19

С начала кампании вакцинации через приложение записались более 698 тыс. украинцев. Фото: pixabay.com

21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации против коронавируса.

Поскольку привиться от Covid-19 смогут все желающие, записываться через портал или приложение "Дія" больше не нужно, сообщают в Telegram сервиса.

"Регистрироваться не нужно. Отныне вакцинировать будут независимо от возраста и прочих факторов", - говорится в сообщении.

С начала кампании вакцинации через приложение записались более 698 тыс. украинцев. 40% из них уже получили прививки.

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За последние сутки в Украине выявили 598 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. С начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 245 275 человек. Умерли 52 756 пациентов, из них 25 – за последние сутки. Выздоровели 2 181 925 человек, за последние сутки – 540.