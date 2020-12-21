В каких областях и когда пойдет снег

21 декабря погода в Украине будет пасмурной, в некоторых областях пойдет снег. Фото: pixabay.com

Сегодня, 21 декабря, погода в Украине будет пасмурной, в некоторых областях пойдет снег. На дорогах местами может образоваться гололедица.

Во всех областях, кроме восточных, ожидается туман, видимость 200-500 м. Объявлен І уровень опасности, желтый. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Небольшой снег пойдет в юго-западных областях. На остальной территории без осадков.

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Температура воздуха будет колебаться от 1 мороза до 1 тепла, в западных областях местами +2 +4, а на востоке до 4 мороза.

Погода в Киеве в понедельник также будет пасмурной, днем ​​и ночью от 0 до 2 тепла.

Погода в Украине на Рождество и Новый год будет без снега и морозов. Но уже 1-2 января ожидается легкий мороз до -3 °С и снег или мокрый снег.