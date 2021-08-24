В Кабуле захватили украинский самолет

Захватили самолет, который должен был эвакуировать украинцев. Фото: www.slovoidilo.ua

В аэропорту Кабула неизвестные вооруженные люди захватили самолет, который должен был обеспечить эвакуацию украинских граждан из Афганистана.

"В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта", - рассказал заместитель главы МИД Евгений Енин, в комментарии Общественному радио.

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Последняя неделя вся дипломатическая служба во главе с министром Кулебой работала в режиме "краш-теста", добавил он.

В Украину 23 августа вечером прибыл самолет, который эвакуировал из Афганистана украинцев. Борт приземлился в международном аэропорту "Борисполь". Утром 22 августа в Борисполе Киевской области встретили военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными из Афганистана. Воздушное судно накануне 21 августа вылетело из Кабула в Пакистан. На борту самолета - 31 украинец. Во вторник, 17 августа, в столице Афганистана вылетел самолет из Украины для эвакуации своих граждан, запросили помощь из-за увлечения талибами Кабула. За помощью обратились 153 украинца.