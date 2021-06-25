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пятница, 25 июня 2021 08:01

В июле не стоит менять работу и возвращаться к бывшим - гороскоп

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В июле не стоит менять работу и возвращаться к бывшим - гороскоп
Улучшите фигуру, если избавитесь привычки есть ночью. Фото: pixabay.com

Июль заставит о многом задуматься. Выясните, кто есть кто в вашем окружении. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Поддержку ищите в семье, - говорит астролог. - В отличие от коллег и знакомых, родные не будут вести двойной игры. Не пора идти к браку. Социальный статус вы будете ставить выше личных качествах. Поэтому натворите ошибок. Не спешите менять работу. Впоследствии поступят гораздо выгоднее предложения. В вашу жизнь вернутся прежние любимые. Даром соглашаетесь восстановить отношения. Наступите на те же грабли. Улучшить самочувствие поможет полноценный сон. Улучшите фигуру, если избавитесь привычки есть ночью".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не стоит покупать авто в кредит. Сделайте красивым свой дом. Даже мелочи будут добавлять интерьеру шарма. Любимые будут удовлетворены. Не игнорируйте изжоги и тошноты. Пролечит желчный пузырь.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Трудно будет найти общий язык с братьями и сестрами. Не критикуйте и не учите жить. Ешьте землянику. Забудете о женских болезнях, проблемах с сердцем и почками.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Сложно будет идти диалог между невесткой и свекровью, зятем и тещей. Не стоит задерживаться в гостях надолго. Откажитесь от загара. Лучше больше плавать.

Рак (22 июня - 22 июля)

Любимым ваше поведение покажется странным. Воздержитесь от ссор. Побалуйте себя вкусненьким. Фигуре это не навредит.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Времени на свидание не хватит. Придется ехать к родителям и помогать на даче. Возможны проблемы с гемоглобином. Ешьте больше мяса, рыбы и ягод.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Откроется второе дыхание. Не огорчайтесь, если долго ничего не получалось. Сейчас ваша работа принесет хорошие плоды. Впереди - взлет. Уверенно двигайтесь к цели.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Если хотите сблизиться с детьми, возьмите их с собой на рыбалку. Отложите операции на зубах и костях. Тяжелым будет послеоперационный период.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

От вечерних прогулок откажитесь. Вы можете наговорить лишнего незнакомцам и спровоцировать драку. Будьте осторожны у мангала, чтобы не вернуться с пикника с ожогами.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ваш труд оценят по достоинству. Не прячьтесь за спинами коллег. Сможете повести коллектив вперед. Это время прорыва и больших возможностей.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Поддержите одиноких соседей. Людям не хватает поддержки и доброго слова. Не стоит покупать матрас. На нем будете спать плохо, просыпаться усталым.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Хотите чего-то достичь, работайте в полную силу. Ничего не будет даваться просто. Улучшайте интерьер в доме. Сторонитесь друзей, которые вас используют. Без них жизнь станет проще и интереснее.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Посетите могилы родственников. Реставрируйте памятники. Занимайтесь любимыми делами. Работодатели будут замечать ваши таланты.

21 июня началось астрологическое лето. Ближе к выходным будете чувствовать себя лучше.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
25
июня

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