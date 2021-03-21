В Ивано-Франковске заканчиваются места для захоронения людей

Чтобы хоронить людей в Ивано-Франковске организовали дополнительные рабочие бригады. Фото: pixabay

В Ивано-Франковске на городском кладбище ежедневно хоронят десятки людей.

В ритуальной службе города говорят, что земли на кладбище может хватить только до начала сентября, сообщает 24 канал.

Всего с начала марта похоронили более 100 человек. Чтобы хоронить людей в Ивано-Франковске организовали дополнительные рабочие бригады.

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По словам директора коммунального предприятия "Городская ритуальная служба" Андрея Хруника, основная бригада копателей - 5 мужчин, которые всегда занимались захоронениями. Теперь создали еще 2 дополнительные бригады - по 4 человека.

"Действительно, сложные условия, это нагрузка. Людям порой приходится начинать работу и в 4 - 5 утра, а последнее погребение - в 16:30", - сказал он.

Городское кладбище еще имеет в резерве более 5 гектаров земли, но эти территории совершенно не пригодны к использованию. Андрей Хруник говорит, что их надо расчистить, распланировать сектора, нарезать дороги. Только после этого смогут проводить следующие захоронения.

Эти работы, как правило, делают летом. Учитывая действующие обстоятельства, в 2021 году это начнут делать сразу, как потеплеет.

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает фарсом ограничительные меры, введенные в регионе из-за усиленного карантина. Он перечислил, по его мнению абсурдные запреты, и назвал это "карантин по-украински".