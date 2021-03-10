"Такой карантин до одного места" - мэр Ивано-Франковска

Украина оказалась в тройке лидеров Европы по темпам распространения коронавируса.

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает фарсом ограничительные меры, введенные в регионе из-за усиленного карантина.

Он перечислил, по его мнению абсурдные запреты, и назвал это "карантин по-украински".

"Троллейбусам ездить нельзя, но автобусам в режиме спецперевозки можно;

Маленьким магазинам надо закрыться, но в больших супермаркетах без расстояния и с большим скоплением можно;

Промышленным рынкам на улице нельзя работать, а горнолыжным курортам можно;

Коммунальным садам нельзя работать, но частным если очень надо можно;

Ломбардам можно работать, а тапочки продавать нет", - написал мэр в Фейсбук.

"Такой карантин до одного места и ничего не дает! Лучше отменить и дать людям работать, а концентрировать усилия на вакцинации и дополнительных кроватях в медицинских учреждениях! Резервы есть, но кто бы слушал !!! Так выглядит, что и мест нет и еще малый бизнес убьем до конца! Поэтому надо прекращать этот фарс в виде красной зоны, потому что это имитация бурной деятельности!", - считает мэр Франковска.

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За последние сутки в Ивано-Франковской области, которая находится в "красной" зоне эпидемической опасности по уровню распространения COVID-19, зафиксировано 502 новых случая коронавирусной болезни.

Напомним, что Украина оказалась в тройке лидеров Европы по темпам распространения коронавируса. За первую неделю марта количество инфицированных увеличилось на 10 000 по сравнению с последней неделей зимы. В "красной" зоне уже Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области. Стремительное распространение вируса связывают с новым штаммом, так называемым, британским. Его обнаружили на западе Украины.