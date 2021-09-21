В Ивано-Франковске педагогам пообещали за вакцинацию 1 млн грн

В Ивано-Франковске есть учебные заведения, где вакцинировали 90% педагогов. Фото: pixabay.com

Учебное заведение Ивано-Франковской общины, где первыми вакцинируются 100% педагогов, получит 1 млн грн.

Деньги пойдут на развитие инфраструктуры, заявил во вторник городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время оперативного совещания в исполнительном комитете горсовета. Инициативу поддержал директор городского департамента образования и науки Игорь Максимчук.

"Это будет хорошим стимулом для педагогов. В случае перехода в красную карантинную зону для работы в обычном режиме нужно иметь 100 процентов вакцинированных работников. У нас уже есть учебные заведения, где иммунизировались более 90 процентов", - сказал Максимчук.

На прошлой неделе в работе сессии городского совета в Ивано-Франковске сделали паузу на 15 мин., чтобы вакцинировать депутатов от коронавируса.

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Украинские школы также смогут выиграть компьютерную технику в национальном конкурсе. Условием для участия является вакцинация более 80% коллектива. Разыграют три суперприза: по 10 компьютеров, 10 гарнитур, 10 роутеров, 15 мини-призов - по одному роутеру и 10 гарнитур. Есть и 50 поощрительных призов - наборы из 15 защитных масок и экосумок.