В Иране хотят казнить украинского моряка

В Иране хотят наказать смертной казнью украинского моряка, которая обвинили в убийстве. Фото: Сyrillitsa

В Иране могут казнить украинского моряка Андрея Новичкова, мужчину обвинили в убийстве.

Об этом рассказали в электронной петиции на сайте президента.

Новичкова обвиняют в убийстве своего коллеги, иранского моряка Мохаммада Бахранпура, который выпал за борт корабля. Так как Новичков последний видели погибшего и единственный не мусульманин на борту, все подозрения пали на него. Следствие по этому делу продолжается уже год, сейчас украинский моряк находится в тюрьме Эвин в Тегеране, ему грозит смертная казнь.

"Дело Андрея Александровича Новичкова ведется на персидском языке, которого он не знает. Соответственно, в чем его обвиняют и на основании каких фактов, Андрей не знает. Во время пребывания в заключении умерла его мать, которой требовались деньги на лечение. Эти деньги Андрей Новичков надеялся заработать в рейсе, выполняя свои обязанности ", - рассказали родственники и друзья обвиняемого.

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Кроме того, иранские СМИ распространяет ложную информацию об Андрее Новичкове.

"В газете "Иран" было написано, что Андрей Александрович Новичков развелся с женой во время пребывания в иранской тюрьме, в то время как Андрей Александрович никогда не был женат. В той же статье говорится, что Андрею Александровичу пришлось бросить университет, что не соответствует действительности потому что он его давно закончил ", - говорится в сообщении на сайте президента.

Содержание петиции заключается в необходимости создания специальной комиссии, которая бы смогла разобраться в деле и обратиться к международным организациям и компетентным органам.

На территории островного африканского государства Кабо-Верде погибли двое моряков из Херсона. Судно Atlantic Harmony, на котором работали украинцы, принадлежит турецкой компании и ходит под флагом Гонконга.