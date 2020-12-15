В Интерсити можно бизнес-ланч

Заказ можно сделать при оформлении билета онлайн или в кассе. Фото: pixabay

Возможность заказывать бизнес-ланчи в поездах типа "Интерсити+" ввела Укрзализныця.

Попробовать мясной или вегетарианский вариант ланча пассажир сможет по своему выбору, сообщила пресс-служба компании.

Заказ можно сделать при оформлении билета онлайн или в кассе. Что именно будет в этом ланче и какова его стоимость - в компании не сообщили.

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В УЗ также рассматриваются несколько вариантов, как можно организовать питание в поездах дальнего следования:

1-й - как в плацкартах и ​​купе: продажа узкого ассортимента товаров, например, чая и снеков;

2-й - более широкий ассортимент продуктов, которые можно разогреть в поезде, как в "Интерсити";

3-й - партнерство со службами доставки: курьеры могут привозить заказ на станции, через которые ходят поезда.

Компания проводит опрос среди пассажиров относительно того, какой из этих вариантов удобнее. В следующем году обещают провести пилотный проект.

Укрзализныця планирует поднимать цены на билеты с 1 марта. За эти средства обещают повысить качество услуг на железной дороге. Так в компании объяснили решение повышать на 2% стоимость проезда ежемесячно. Это позволит компании получить более 500 млн грн дохода, что не перекроет всех расходов на перевозку, но позволит инвестировать в качество услуг, передает УНН.