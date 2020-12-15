В Интерсити можно бизнес-ланч

Возможность заказывать бизнес-ланчи в поездах типа "Интерсити+" ввела Укрзализныця.
Попробовать мясной или вегетарианский вариант ланча пассажир сможет по своему выбору, сообщила пресс-служба компании.
Заказ можно сделать при оформлении билета онлайн или в кассе. Что именно будет в этом ланче и какова его стоимость - в компании не сообщили.
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В УЗ также рассматриваются несколько вариантов, как можно организовать питание в поездах дальнего следования:
1-й - как в плацкартах и купе: продажа узкого ассортимента товаров, например, чая и снеков;
2-й - более широкий ассортимент продуктов, которые можно разогреть в поезде, как в "Интерсити";
3-й - партнерство со службами доставки: курьеры могут привозить заказ на станции, через которые ходят поезда.
Компания проводит опрос среди пассажиров относительно того, какой из этих вариантов удобнее. В следующем году обещают провести пилотный проект.
Укрзализныця планирует поднимать цены на билеты с 1 марта. За эти средства обещают повысить качество услуг на железной дороге. Так в компании объяснили решение повышать на 2% стоимость проезда ежемесячно. Это позволит компании получить более 500 млн грн дохода, что не перекроет всех расходов на перевозку, но позволит инвестировать в качество услуг, передает УНН.
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